Almanya, Rusya'nın saldırılarını 'insanlığa yönelik saldırı' olarak niteledi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarını sert bir şekilde kınadı ve Avrupa ülkelerinin Kiev'e verdikleri desteği bırakmamaya çağırdı.

Baerbock, Portekizli mevkidaşı Joao Gomes Cravinho ile Lizbon'da düzenlediği ortak basın toplantısında, "Geçen yıl bizi çok güçlü kılan bu ortak Avrupa birliğini bu yeni yılda korunmalı ve daha da genişletmeliyiz" dedi.

Baerbock, "Rusya'nın Ukrayna'nın elektriğine, suyuna ve ısınmasına yönelik sistematik hava saldırılarının, Ukraynalıları geçim kaynaklarından mahrum etmekten başka bir amacı olmadığını" da sözlerine ekledi.

Bakan, Rusya ile savaşında Ukrayna'ya güçlü desteğini yineledi.

Bunlar insanlığa yönelik saldırılardır” dedi. "Kararlı desteğimiz hakkında en ufak bir şüpheye izin verilmemeli. Çünkü ne kadar acı olursa olsun, azalan desteğin her belirtisinde Putin'i devam etmesi için teşvik ediyoruz."

Ayrıca, savaşın "Ukrayna için bir zaferle bitmesini" istediklerini, kendilerine tekrar tekrar sormaları gerektiğini söyledi: "Ukrayna'yı halkını ve sivil altyapısını korumada birlikte nasıl daha iyi destekleyebiliriz?"

Modern Alman Leopard 2 muharebe tanklarının veya Alman Marder piyade savaş araçlarının ortak teslimi için yeni bir adım olup olmayacağı sorulduğunda, Ukrayna'nın nasıl daha iyi desteklenebileceğinin sürekli olarak gözden geçirildiğini çünkü bunun ancak ortaklarla birlikte gerçekleşebileceğini söyledi. .

Şansölye Olaf Scholz, şimdiye kadar başka hiçbir NATO ülkesinin bu tür tankları temin etmediği gerekçesiyle Leopard 2 muharebe tanklarını tedarik etmeyi reddetti.

Mali yardım, insani yardım ve silah teslimatları bir araya getirildiğinde, Alman hükümeti geçen yıl doğrudan Ukrayna'ya 5.45 milyar € (5.76 milyar $) gönderdi.

Ayrıca, Ukrayna için AB girişimlerinin finanse edilmesine yardımcı olmak için ek 7,15 milyar Euro kanalize ederek, Almanya'ya toplam 12,6 milyar Euro destek sağladı.