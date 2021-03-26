Almanya-Rusya arasında yeni kriz

Spiegel dergisinin istihbarat kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, siber saldırının arkasında Rus istihbaratının olduğu iddia edildi. Saldırıyı ‘Ghostwriter’ adlı Rus hacker grubunun yaptığı tahmin ediliyor.

Hacker’ların gönderdikleri e-mail ile milletvekillerinin giriş bilgilerini ve yazışmalarını çalmaya çalıştıkları kaydedildi.

Ancak hacker’ların başarılı olup olmadığı açıklanmadı. Siber saldırıya uğrayan milletvekillerinin çoğunluğunun hükümet partilerine üye oldukları belirtildi. Siber saldırıya uğrayanlar arasında siyasilerin yanı sıra bazı insan hakları aktivistleri olduğu kaydedildi.

Hürriyet