Almanya Kuzey Akım 2 projesi için Biden ile anlaşma arayışında

Almanya, anlaşmazlıklara neden olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini tamamlamak için ABD ile anlaşma yapmak istiyor. 1.230 kilometre uzunluğunda olacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin Rus gazını Almanya’ya taşıması planlanıyor. ABD tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle projenin inşaatı geçen yıl durdurulmuştu.

Almanya Başbakanı Merkel'in ABD'nin projeye yönelik endişelerini de göz önüne alarak Rusya'nın Avrupa enerji piyasası üzerindeki etkisini hafifletecek bir teklif üzerine çalıştığı ifade ediliyor.

ABD'yi projedeki yaptırımları kaldırmaya ikna etmek için Berlin'in stratejisi, Rusya'nın enerji piyasasını manipüle etme kabiliyetini kısıtlayacak bir mekanizma oluşturmayı içerecek.

Konuya yakın kaynaklar ayrıca planın ABD'den LNG ithalatını desteklemek için LNG terminali inşaası önerisini de içerdiğini belirtiyor.

CDU'lu Alman siyasetçi Mark Helfrich Alman, Avrupa Birliği ve ABD'li yetkililerinin Avrupa'nın enerji egemenliğini de sağlayacak bir takım önlemleri içeren paket için görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. Almanya Ekonomi Bakanlığı ve Merkel'in ofisi konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Kurucu Direktörü Richard Morningstar, ABD'yi yaptırımlardan geri adım atması için ikna etmenin kolay olmadığını belirterek "tüm hissedarların çıkarlarını da göz önünde bulunduran ve Rusya'nın davranışlarını kabul edecek bir çözüme ulaşmak kolay olmayacak." ifadesini kullandı.