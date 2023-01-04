Almanya İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa ziyaretini kınadı

Almanya, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa yerleşkesine yaptığı “kışkırtıcı” ziyareti eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christofer Burger, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünkü ziyaret bir provokasyondur ve bu nedenle bu eylemi açıkça reddediyoruz" dedi.

"Federal (Alman) hükümeti, Tapınak Dağı'ndaki tarihi statükoyu tehlikeye atan tek taraflı adımlara karşı çıkıyor."

Burger, İsrail hükümetini "daha fazla kasıtlı provokasyona son vermeye" çağırdı ve Başbakan Benjamin Netanyahu'yu kutsal mekandaki statükoyu korumaya çağırdı.

Aşırı sağcı yetkilinin Salı günkü tartışmalı ziyareti, aralarında ABD, Ürdün, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu uluslararası tepkilere yol açtı.