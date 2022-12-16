Almanya, İngiltere, Yunanistan turizm sektöründe çalışacak eleman bulamıyor

Sektörde nitelikli işçi sıkıntısı yaşayan ülkelerden Almanya yabancıların yurttaşlığa alınmasını kolaylaştırıyor. İngiltere’de turizm ve seyahat sektörü temsilcileri hükümeti yabancı işçilerin ülkeye giriş ve çalışmalarına ilişkin yasada değişiklik yapılmasını önerdi.

Komşumuz Yunanistan’da ise otelciler, turizm sektörünün karşı karşıya olduğu işgücü açığını kapatmak için "mevsimlik işçi alınması amacıyla iktidara öneri götürdü.

Konaklama ve yeme içme alanındaki 2021’de 53 bin olan personel açığının 60 bine ulaştığı komşuda çözüm bulunmaması halinde 2023yılında ihtiyaç duyulan nitelikli personel açığının 100 bine ulaşacağı belirtiliyor. Yunanistan Otelciler Federasyonu ve Yunanistan Otelciler Odası hükümete üçüncü ülkelerden turizm sektörüne işçi alınmasına ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması talebinde bulundu.

Yunan medyasında yer alan habere göre Otelciler Federasyonu Başkanı Grigoris Tasios, belirli açık pozisyonların artık Yunan çalışanların ilgisini çekmeyen pozisyonlar olduğunu belirterek "Yurt dışından personel almanın zamanı geldi" dedi .