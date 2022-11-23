Almanya ilk maçında Japonya'yı geçemedi!

2022 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Almanya ile Japonya Khalifa International Stadyumu'nda karşılaştı. İlkay Gündoğan 33. dakikada penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı ve taraflar soyunma odasının yolunu tuttu.

Japonya ikinci yarıya istekli ve baskılı başladı. İlk 15 dakikalık bölümde birçok pozisyon yakalayan Asya ekibi, 75. dakikada Ritsu Doan'ın attığı golle beraberliği yakaladı. Galibiyet ister şekilde baskılı oynayan ve rakibine boş alan vermeyen Japonya'da Takuma Asano 83. dakikada sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydederek Japonya'dan gelen taraftarları adeta sevince boğdu.

Hansi Flick'in öğrencilerine büyük bir sürpriz yaşatan Asya ekibi, ilk maçında 3 puanı alarak tur için büyük bir avantaj sağladı. Panzerler ikinci maçını 27 Kasım Pazar günü İspanya'ya karşı oynayacak. Japonya ise aynı gün Kosta Rika ile kozlarını paylaşacak.