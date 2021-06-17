Almanların çoğu ifade özgürlüğünün tehlikede olduğunu düşünüyor. Almanya'da yapılan bir ankete göre Almanların çoğu İslam ve vatanseverliği özgürce konuşamayacakları konular arasında sayıyor.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TEHLİKEDE

Alman vatandaşlarının çoğunluğu ifade özgürlüğünün tehlikede olduğuna inanıyor. Vatanseverlik ve İslam özellikle dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor.

SADECE YÜZDE 45 ÖZGÜR OLDUĞUNA İNANIYOR

Almanya'nın en eski anket kurumlarından biri olan Allensbach Demoskopi Enstitüsü tarafından yürütülen bir ankete göre, Almanların yalnızca %45'i siyasi görüşlerini özgürce ifade edebileceklerine hâlâ inanıyor.

YeniŞafak