Alman Savunma Bakanı: “Avrupa’nın hâlâ ABD’ye ihtiyacı var”

Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Politico dergisinde kaleme aldığı yazısında Avrupa’nın hâlâ ABD’ye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Politico dergisinde kaleme aldığı yazısında Avrupa’nın hâlâ ABD’ye ihtiyaç duyduğunu belirtti ve ABD’yi “umudun, özgürlüğün ülkesi” olarak tanımladı.

Karrenbauer, ABD seçimleri yaklaşırken Avrupa’daki ABD’ye minnettarlık hissi ile birlikte var olan ABD karşıtlığının da yükseldiğini belirtti.

Savunma Bakanı Karrenbauer, bunu aşmanın yolunun daha yakın işbirliğinden geçtiğini ifade etti.

“Batı, ancak birlik olarak sağlam durabilir ve çıkarlarını savunabilir” diyen Karrenbauer, Avrupa’nın askeri koruma konusunda ABD’ye bağımlı olduğunu, ancak ABD’nin tek başına Batı değerlerini koruyamayacağını dile getirdi.

Avrupa’nın askeri olarak güçlenmesi gerektiğine vurgu yapan Karrenbauer, AB ülkelerinin Balkanlar, Ortadoğu ve Akdeniz gibi bölgelerde daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.