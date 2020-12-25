Alman polisi yine bir Türk aileyi hedef aldı

Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Winnenden kasabasında döner restoranı işleten Diyarbakırlı Kır ailesi, polis şiddetine maruz kaldı. Kentin tren istasyonu yakınında restoranı bulunan Zülküf Kır (55), "Dükkanın hemen bitişiğindeki garajımıza bir polisin girdiğini gördüm. Yanına gidip ne yaptığını sordum. 'Esrar kokusu geliyor. Arama yapacağım' dedi. Arama iznini sordum, takviye kuvvet çağırdı" diye konuştu.

OĞLUM YERDE ÇIRPINDI

GARAJIN özel mülkiyeti olduğunu ve izin olmadan arama yapılamayacağını hatırlattığını anlatan Kır, "Bir anda dükkanımın önüne üç devriye aracı geldi. Gelen polisler bana ve oğluma kelepçe takmaya çalıştı. Karşı koymak isteyen oğlum Cihan'ı (30) yere yatırıp boğazına dizleriyle bastılar. Oğlum yerde 'nefes alamıyorum' diye çırpındı. Ellerimi kelepçelediler. Eşime de tokat attılar. Arbedede eşim elinden yaralandı" dedi.

TERÖRİST MUAMELESİ GÖRDÜK

GÖZÜ dönmüş polislerden birinin 15 yaşındaki oğlunun boğazını da sıktığını belirten Kır, "40 yıldır Almanya'da yaşıyoruz. Sırf yabancı olduğumuz için bu muameleyle karşılaştık. Bize resmen teröristmişiz gibi davrandılar. 10 yaşındaki torunum saldırıya tanık oldu. Dövüleceği korkusuyla eve girip odaya saklanmış. Çocuğun psikolojisi bozuldu. Hukuki olarak olayın peşini bırakmayacağız" diye tepki gösterdi.