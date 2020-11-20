Alman polisi canlı yayını bastı

Almanya'da polis memurları Youtube kanalından yayın yapan doktor Andreas Noack'ın evine canlı yayın sırasında baskın düzenledi

Yayın sırasında şaşkına dönen Noack, bir hayli panikledi. Yayın devam ederken yapılan baskında korkusunu gizleyemeyen doktor, ne yapacağını bilemedi.

Alternatif tıp uzmanı olan ve ilaca bağımsız iyileşme yöntemleri hakkında YouTube kanalından bilgilendirmeler yapan Dr. Andreas Noack'ın, canlı yayın yaptığı sırada, Alman polisi tarafından evine baskın düzenlendiği ve tutuklandığı anlar kameraya böyle yansıdı. pic.twitter.com/qHyY7kAXjR — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 20, 2020

CANLI YAYINI BASTILAR

Canlı yayını basan Alman polisi, Noack ve evde bulunan diğer kişiye ellerini göstererek yere yatmalarını söyledi.

O anlar canlı canlı kaydedildi.

Alternatif tıp uzmanı olan Noack, ilaca bağımsız iyileşme yöntemleri hakkında YouTube kanalından bilgilendirmeler yapıyor.