AjansHaber.com.tr Dünya Alman polisinden çevrecilere saldırı

Alman Polisi ağaç katliamına karşı çıkan yaşam savunucularına saldırdı

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Dannenröder ormanında otoban çalışması nedeniyle ağaçların kesilmesini protesto eden yaşam savunucularına polis tazyikli suyla saldırdı.

Alman hükümeti 2030 yılına kadar 800 km otoyol yapma kararı aldı. Otoyol çalışmlarından dolayı binlerce ağacın kesilmesi söz konusu. Çevreciler Alman hükümetine tepkili.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Dannenröder ormanında otoban çalışması nedeniyle ağaçların kesilmesini protesto eden yaşam savunucularına polis tazyikli suyla saldırdı.

Almanya'da yaşam savunucuları, Hessen eyaletindeki Dannenröder ormanında otoban çalışması nedeniyle ağaçların kesilmesini ve çevrenin tahrip edilmesini protesto etti.

A49 otobanının genişletilmesi amacıyla başlatılan çalışmaları bir yıldan beri protesto eden yaşam savunucularının dünkü eylemine polis tazyikli suyla saldırdı.

Daha önce de aynı bölgede polis, yaşam savunucularına saldırmıştı.

Greenpeace, Alman Hükümetinin ağaç katliamına tepkili:

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