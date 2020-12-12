Alman ordusu 'aşırı sağ' merceğinde: 700’den fazla asker soruşturuluyor

Almanya'da, istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerinden sorumlu Parlamento Kontrol Komitesinin raporuna göre, Alman ordusunda aşırı sağcılarla ilişkili yapılar var.

Raporda, Alman ordusunda ve güvenlik birimlerindeki aşırı sağcıların birbiriyle yakın bağlantılar içinde olduğuna işaret edildi.

Bu kişilerin, sosyal medya üzerinden, silah borsalarında, atış eğitimi sırasında veya iş yerlerinde görüştükleri belirtildi. Sosyal medya sohbet ortamlarında silahlara karşı belirgin ilgileri olduğu tespitine yer verildi.

Askeri İstihbarat Servisi şüphelileri soruşturuyor

Geçen ay Alman ordusunun 9'uncu Zırhlı Eğitim Tugayına mensup 26 asker hakkında aşırı sağcı sohbet grubu oluşturma şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Alman ordusunda aşırı sağcılık şüphesiyle 700'den fazla asker Askeri İstihbarat Servisince soruşturuluyor.