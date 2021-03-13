Alman medyasından dikkat çekici Türkiye analizi

Türkiye’nin “huzur bozucu” olmakla suçlandığı makalede, ABD Başkanı Biden’in Türkiye’nin “gerçek hedeflerinin farkında olduğu” belirtildi. Haberde yer verilen ifadelerde “Türkiye, tüm Ortadoğu’da söz sahibi olmak istiyor” denildi.

Öte yandan Türkiye’nin Suriye, Irak ve Libya iç savaşlarına müdahale ettiği dile getirilirken, PKK/YPG terör örgütü ile mücadelesi için “Türkiye, ABD’nin müttefiki olan Suriyeli Kürtler ile savaşıyor” denildi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve S400 alımı da eleştirilen konular arasında.

Bu noktada “Türkiye’ye tepki gösterilmeli” diyen makale, bunun kolay olmadığını, NATO ve ABD’nin Türkiye’ye ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

Haberde Türkiye’nin 'Mavi Vatan' stratejisine de değiniliyor ve “Ankara’nın siyasetinin tek sorumlusu Erdoğan değil, sorumlulardan biri, 'Mavi Vatan', yani Akdeniz’e hükmeden bir Türkiye stratejisini oluşturan bir amiral” deniliyor.

Makalede Türkiye’nin “akıllıca bir 'yumuşak güç' siyaseti yürüttüğü” ve Osmanlı köklerini koruduğu dile getiriliyor. Bu bağlamda Türk dizilerinin Ortadoğu’daki başarısı ifade ediliyor ve “Türk dizileri Ortadoğu oturma odalarında izlenme rekorları kırıyor” deniliyor.

Süddeutsche Zeitung son olarak “Türkiye’ye karşı ABD ve Avrupa’dan hissedilebilir tepkiler” talep ediyor.

Sueddeutsche.de