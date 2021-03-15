AjansHaber.com.tr Dünya ABD'yi kışkırtma çabalarına başladılar...

Alman basınından skandal Türkiye yazısı

Almanya'da yayın yapan Süddeustche Zeitung isimli gazete Türk düşmanlığını abarttı. ABD üzerinden Ankara’ya tehdide kalkıştı. İşte gazetede yayımlanan skandal yazı...

Alman gazetesi, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. "Milli menfaatlerine göre davranıyor" ifadesiyle suçladı!

Alman medyası, Türk düşmanlığını abarttı. ABD üzerinden Ankara'ya tehdide kalkıştı. İşte Süddeustche Zeitung'daki skandal yazı:

Biden güç dengesini ve Erdoğan'ın niyetini biliyor. Türkiye bölgeye hakim olmak istiyor.

Suriye, Libya ve Irak'a müdahale ediyor. ABD'nin müttefiki SDG ile savaşıyor.

Milli menfaatleri çerçevesinde NATO ve ABD'ye rağmen oyun kurmaya çalışıyor.

S-400'lerle ilgili ne Trump ne de Avrupa Birliği (AB) tepki verebildi.

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