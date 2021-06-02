Alkolü fazla kaçıran CHP'li belediye başkanından ilginç sözler!

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bulunan bir tarlada sondaj çalışması sonrası çekildiği anlaşılan görüntülerde CHP'li Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ın alkollü olduğu ileri sürüldü.

CHP'Lİ BAŞKAN KONUŞMA YAPMAKTA ZORLANDI

Çekim zamanı bilinmeyen sosyal medyada paylaşılan videoda, Başkan Gündoğan’ın konuşma yapmakta güçlük çekmesi ve hareketleri dikkat çekti. Bir partinin ilçe başkanı olduğu belirtilen bir şahsın da yer aldığı görüntülere, vatandaşlar tarafından ilginç yorumlar yapıldı.

"ÇOK İÇMİŞ SUYU ABİ"

Başkan Gündoğan'ın sondaj hizmetini anlattığı konuşmaları su sesi nedeniyle tam olarak anlaşılamazken, videoya, "Aynen çok içmiş suyu abi", "Valla helal olsun yarasın", "Vatandaşına örnek olmuş bir belediye başkanı. Bunu bütün seçmenin görüp örnek alması lazım. O zaman paylaşalım" gibi yorumlar yapıldı.

Alkolü fazla kaçıran CHP'li başkan



🔹Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki bir tarlada sondaj çalışması sonrası Belediye Başkanı Gündoğan'ın alkollü olduğu ileri sürüldü.

🔹CHP'li Başkan Gündoğdu'nun alkollü halde gecenin karanlığında çalışmalarını anlattığı o anlar paylaşıldı. pic.twitter.com/DcirH1248N — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 2, 2021

ÇEKEN ŞAHSA SÜREKLİ TEŞEKKÜR EDİYOR

Su bulunan alanın daha önceden satıldığı ve Başkan Gündoğan tarafından geri alınmasının öne çıkarıldığı görüntülerde, şu ifadeler yer alıyor:

“Suyumuzu görüyorsunuz. Size teşekkür ediyorum. Pazaryerinin olduğu yere sondaj vurdunuz ve para almadınız. Bu pompaya da değer verdiniz. Amacımız buraya sanayi alanı getirmek. Mahkeme kararıyla burayı geri aldım ve bu suyu çıkardık.”

Öte yandan Başkan İshak Gündoğan’ın görüntüyü çeken şahsa desteklerinden ötürü sürekli teşekkür etmesi de dikkat çekti.