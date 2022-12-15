Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü geçirdiği kazada ağır yaralandı
Samsun'un Kavak ilçesinde bir süre önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan sürücü, karıştığı trafik kazasında ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.K'nin kullandığı 61 LA 458 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Hacıömerli mevkisinde, İ.B. idaresindeki 55 ASG 97 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaklaşık 250 metre sürüklenen otomobil, yolun sağındaki çam ağaçlarına çarparak durabildi.
Hurdaya dönen araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlenen E.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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