Aliyev'den gündemi sarsacak sözler

Aliyev, yürürlüğe giren ateşkesin dört dakika sonra Ermenistan tarafından ihlal edilmesiyle ilgili olarak, "Cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Düşmanla daha nereye kadar müzakere yapacağız. Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkes isteyen niye silah gönderir?" dedi.

Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından Ermenistan'ın ateşkesi üçüncü kez ihlalinden sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Aliyev'in açıklamasından satır başları:

"Biz savaş meydanında tarihi adaleti yeniden tesis ediyoruz. Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. 90'lı yıllar hakkında Azerbaycan hakkında bu kadar büyük haberler yoktu. Ancak Ermenistan lobi teşkilatları, yanlış bilgi yayarak dünyada yanlış bilgiler paylaştı. Ermeni yalanının karşısına hiçbir argüman getirememiştir. Bütün dünyaya, canlı formatta, Dağlık Karabağ'ın bizim toprağımız olduğunu Münih'te kanıtladık.

"TOPRAKLARIMIZA YAVAŞ YAVAŞ SAHİP ÇIKMAYA BAŞLADILAR"

Ermeni halkı, bizim ata topraklarımıza getirildi, Karabağ'a yerleştirildi. Karabağ'da ayrımcılık, Sovyetler zamanında başladı. Topraklarımız işgal olduğu halde, bize yaptırımlar sürdü, bütün topraklarımıza yavaş yavaş sahip çıkmaya başladılar. Sahte Ermeni alimleri, Stalin'in Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a verdiği iddia edildi, bu yalandır. Haydar Aliyev'in yönetimde olması Ermeni planlarını bozuyordu. Aliyev'den sonra Ermeniler, Dağlık Karabağ'da ayrılık talep etti.

"DÜŞMANLA DAHA NEREYE KADAR MÜZAKERE YAPACAĞIZ?"

Bizim toprağımız ebedi olarak işgal altında kalsın istediler. Defalarca onların karşısında meselenin ne olduğunu anlattım. Çözüm için Ermenistan'a yaptırım uygulansın, baskı yapılsın. Ermeni topraklarına Arap ülkelerinden insan getirilip yerleştiriliyor. Yeni yalanlar ortaya atılıyor, herkes yalanlarla hesaplaşmalıdır. Biz topraklarımızı işgal edenlerden kurtarmaya başlayınca, süründüre süründüre bu konuyu halletmeye çalıştıkça, bize 'Durun, sulh yapın' deniliyor. Orada görüş, burada görüş, ateşkes yapın, ateşkesi kim bozdu? Hocalı Soykırımı'nı yapanı, topraklarımızı bombalayanı savunmaya çalışıyorlar. Düşmanla daha nereye kadar müzakere yapacağız? Esirlerin ve şehitlerin değişimi için ateşkese rıza göstermiştik, ama Ermenistan gece vakti Gence'yi bombaladı alçakça. Bugün saat 8 için ateşkes ilan edildi, ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edildi. Ermenistan, talimata uymasın, benim halkıma zarar versin, ya savaş yoluyla ya sulh yoluyla hallolacak.

"KAFASINA ÖYLE BİR VURDUK Kİ ARTIK UYANAMIYOR"

Ermenistan'ın kafasına öyle bir vurduk ki, artık uyanamıyor, yıkılıp onun bunun ayağının altına kapanıp, halkını küçük düşürüyor. Ateşkesi isteyen ülkeler neden Ermenistan'a silah gönderiyor? Ermenistan'ı kurtarmak isteyen, toprağımızdan çıkmasını söylesin. Azerbaycan halkı şunu bilsin, ben her konuda onlara açıklama yaptım. Benim dostum Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca 'Dünya beşten büyüktür' dedi, haklıdır. Ne kadar bu adaleti bozsalar da, hak yeseler de, adalet var. Adalet bizim tarafımızdadır, biz yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biz haklıyız, güçlüyüz. Dünya artık eski dünya değil.

"BİZE MANİ OLMASINLAR YETER"

Biz hiçbir ülkeden bir şey istemiyoruz Ermenistan'ın aksine, bize mani olmasınlar yeter. Biz uluslararası hukuka aykırı hiçbir adım atmıyoruz, Ermenistan topraklarına girmiyoruz. Arabulucu ülkeler tarafsız olmalı. Onlara siyasi, askeri destek verilmese Ermenistan ayakta durabilir mi? Siyasi yollarla çözülüyorsa buna da varız, yeter ki hallolsun. Cenevre görüşmesine karşı değiliz, bu görüşmenin bir anlamı olsun.

"ATEŞKES İSTEYENLER ERMENİSTAN'A SİLAH GÖNDERİYOR"

Paşinyan'a kadar ülkeyi yönetenler, cinayete ortaktı. Karabağ'da yaşayan Ermeniler de bizim vatandaşlarımız, Ermenilerle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Ermenistan, ateşkesi fırsat bilerek silahlanmak istiyor. Kim sana veriyor bu kadar silah? Borç içindeki bir ülke bu kadar silahın parasını nereden buldu? Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir"

"SORUYORUM NEREDEN GELİYOR BUNLARIN PARASI?"

Ermenistan, ateşkesi fırsat bilerek silahlanmak istiyor. Kim sana veriyor bu kadar silah? Borç içindeki bir ülke bu kadar silahın parasını nereden buldu? Şu ana kadar Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 füze sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?

"DIŞ MÜDAHALE OLURSA, TÜRK F 16'LARI SEMADA GÖRECEKSİNİZ"

Türk F-16'ları kullandığımız söyleniyor, tatbikat için geldiler. Şu an kullanılmıyorlar. Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz. Minsk gurubu Ermenistan'ı kurtarmak için bize baskı yapıyor"