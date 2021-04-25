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Aliyev'den Biden'ın skandal sözlerine kınama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasını kınadı. 'Tarihi hata' olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev'in telefon görüşmesinde, Biden'ın açıklaması kınandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştüGündem

Görüşmede, Aliyev, Biden'ın açıklamasını "yanlış" ve "tarihi hata" olarak nitelendirdi, Azerbaycan'ın bu ifadeleri "kabul edilemez" gördüğünü söyledi.

Aliyev, görüşmede Biden'ın açıklamasının bölgede ortaya çıkan iş birliği eğilimlerine ciddi şekilde zarar verdiğini vurguladı, Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

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