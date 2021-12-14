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Aliyev ve Paşinyan, Michel ile üçlü görüşmede bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşiyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantıda bir araya geldi.

AB Konseyi Başkanı Michel, çarşamba günü düzenlenecek AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Aliyev ve Paşinyan ile gün içinde ayrı ayrı görüştü. Basına kapalı görüşmeler hakkında açıklama yapılmadı.

Aliyev, Paşinyan ve Michel daha sonra akşam yemeğinde üçlü toplantıda bir araya geldi. Toplantı 2 saatten fazla sürdü.

Aliyev, bugün Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından Karabağ zaferi sonrasında Ermenistan ile husumet defterini kapatmak ve barış anlaşması üzerinde çalışmak istediklerini belirterek Paşinyan ve Michel ile üçlü toplantının birçok konuyu açıklığa kavuşturmasını beklediği ifade etmişti.

Aliyev ve Paşinyan, daha önce Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşmede bir araya gelmişti.

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