Aliyev: 'Kafkas Hiroşima'sı demeleri tesadüf değil

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’un da bulunduğu Türk Dünyası İşbirliği Teşkilatları Başkanlarından oluşan heyet Azerbaycan'da temaslarda bulundu. Heyet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk teşkilatları heyetini memnuniyetle karşılayarak, Azerbaycan'ın azat edilen Ağdam ve Fuzuli bölgelerine gerçekleştirdikleri ziyaret için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, heyetin Azerbaycan şehirlerinde işgal güçlerinin yaptığı yıkıma bizzat tanık olduğunu kaydetti. On binlerce insanın yaşadığı Karabağ'ın bir zamanlar mamur şehirleri olan Ağdam, Fuzuli, Zengilan, Cebrail ve Kubadlı'nın tamamen yok edildiğini vurgulayan Aliyev, yabancı gazetecilerin Ağdam'a "Kafkas Hiroşima"sı demelerinin tesadüf olmadığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgedeki yasadışı Ermeni yerleşim politikalarının Cenevre Sözleşmelerinin büyük bir ihlali ve bir savaş suçu olduğunu ifade ederek, böylece, sadece uluslararası hukuk normlarının değil, aynı zamanda insani ve ahlaki normların da tamamen görmezden gelindiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’e savaş sırasında ve sonrasında devam eden desteğinden dolayı şükranlarını ifade etti ve Türk Konseyi'nin Azerbaycan'ın haklı davasına en çok destek veren uluslararası örgüt olduğunu vurguladı. Genel Sekreter Amreyev'in savaşın başlangıcında ve sırasında, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırlarının dokunulmazlığını destekleyen pek çok açıklamada bulunduğunu, ayrıca Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çatışmanın çözümüne ilişkin açıklamalar yaptığını ve Azerbaycan Cumhurbaşkanına ve halkına elde ettikleri zaferden dolayı tebrik mesajı gönderdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın azat edilen topraklarının restorasyon çalışmaları sırasında kardeş Türk dili konuşan ülkeler ve Azerbaycan'ı destekleyen diğer devletlerle aktif işbirliği yapmayı beklediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonu sırasında Türk Konseyi ve ilgili Türk işbirliği kurumları üzerinde durulacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa'nın altyapısının yeniden inşası ve kültürel ve tarihi mekânlarının restorasyonu ile ilgili gelecekteki plan ve projelere değindi.

Kabul dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aliyev'e şükranlarını ileten Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtuluşu ve toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yeniden tesis edilmesi için verdiği haklı savaşında elde ettiği zaferin Türk dünyası için de çok önemli bir zafer ve gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Genel Sekreter Amreyev, Karabağ zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Aliyev’e bir kez daha en içten tebriklerini sundu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva’dan oluşan Türk İşbirliği Teşkilatı Başkanları Heyeti ile birlikte azat edilmiş topraklara yaptıkları ziyaret hakkında bilgi veren Genel Sekreter Amreyev, heyetin kültürel ve tarihi mirasın yerle bir edildiği şehir ve köylerdeki duruma üzülerek bizzat şahit olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter Amreyev, Türk Konseyi Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2 Kasım'da Bakü'de düzenlenen toplantısı sırasında, Türk dünyası iş çevrelerinin bölgedeki restorasyon projelerinde yer alma arzularını ifade ettiklerini belirtti.

Amreyev, Türk Konseyi ve TÜRKSOY'un kültürel anıtların imarına aktif olarak katılmaya ve ilgili üye ülkelerle istişarelerde bulunmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Türk Konseyi'nin her yıl Türk dünyasının kültür başkentini seçtiğini belirten Baghdad Amreyev, Şuşa şehrini 2022 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan etmeyi teklif etti.

Türk Konseyi’nin güncel çalışma programı hakkında da bilgi veren Genel Sekreter Amreyev, 2019 Bakü Zirvesi'nde Devlet Başkanlarının talimatları uyarınca Sekretaryanın “Türk Vizyonu 2040” ve “Türk Konseyi 2020-2025 Stratejisi’nin hazırlıklarını tamamladığını ve teşkilatın yaklaşmakta olan Zirvesi sırasında Devlet Başkanları Konseyine sunulacağını kaydetti.

Genel Sekreter Amreyev ayrıca, Cumhurbaşkanı Aliyev’i Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev’in teklifi üzerine bu yılın Mart ayı sonunda Türkistan'da düzenlenmesi öngörülen Türk Konseyi’nin gayri resmi Zirvesi ve sonbaharda İstanbul’da düzenlenmesi planlanan bir sonraki Zirvesinin hazırlıkları hakkında bilgilendirdi. Zirve çerçevesinde, Devlet Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Türk Konseyi’nin yeni Merkez Ofisinin açılış töreninin önemini vurgu yaptı. Genel Sekreter, bu zirvelerin Türk Dünyasının birlik ve beraberliğinin derinleşmesi için bir dönüm noktası olacağına inandığını söyledi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Dusen Kaseinov ve Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e kurumlarının faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Azerbaycan'ın azat edilen topraklarında imar sürecine aktif katılımları ve buralarda önemli uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi konusunda görüşlerini ifade ettiler.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev başkanlığındaki Türk İşbirliği Teşkilatları heyetinde TÜRKSOY Genel Sekreteri Dusen Kaseinov, Türk Kültür Mirası Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ve Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Kısmet Güzelov da yer aldı. Heyet Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Ağdam şehirlerini ziyaret ettikten sonra bir dizi temasta bulundu. Bu çerçevede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen heyet, ayrıca Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Cumburbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kültür Bakanı Anar Kerimov ile de görüştü.