Aliyev: "Hocalı'nın intikamını savaş meydanında aldık"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı Soykırımı'nın 29. yıl dönümünde açıklamalarda bulunuyor. Aliyev, 10'dan fazla ülkenin Hocalı Soykırımı'nı kabul ettiğini söyledi.

İlham Aliyev'in açıklamalarından satır başları;

Hocalı Soykırımı, Ermenistan faşizminin bir sonucudur, savaş suçu işlemişlerdir. Şehirlerimizin ateşe verilmesi, şehirlerin bombalanması, Ermeni faşizminin tezahürüdür.

Hocalı Soykırımı kurbanlarının intikamını savaş meydanında aldık. Bugün Azerbaycan bölgede gösterdiği faaliyetlerle, bir daha aynı şeylere müsaade edilmemesi için adımlar atmaktadır. Soykırım, dünyada 10'dan fazla ülke tarafından kabul edilmektedir. Azerbaycan devleti, Hocalı Soykırımı'nın tanınması için çalışmalarına devam etmektedir. Biz bu kanlı cinayetin ne dünyada ne ülkemizde hiç unutulmamasını istiyoruz. Hiçbir zaman o durumuşa düşmeyip vatandaşlarımızı koruyabilelim.