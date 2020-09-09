Alibeyköy'deki maganda için istenen ceza belli oldu

Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadın doktora saldıran şüpheli Emre E. 4'nin 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Alibeyköy'de trafikte tartıştığı kadına saldıran şüpheli Emre E., hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüphelinin 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

KÜFÜR EDEREK OTOMOBİLİN ÖN CAMINI KIRMIŞTI

Alibeyköy'de 13 Ağustos günü 20.00 sıralarında trafikte seyir halindeyken diş hekimi (27) Sena Koçak'ın idaresindeki otomobilin önüne aracının direksiyonunu kıran Emre E. (27), yaşanan tartışmanın ardından Sena Koçak'a küfür ederek otomobilinin ön camını kırmıştı.

Sena Koçak'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli Emre E., nöbetçi savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının üzerine savcılık talimatı ile yeniden gözaltına alınan şüpheli Emre E., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İDDİANAMEDE YER ALANLAR

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma suçların uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırma büroya gönderilmişti. Uzlaşmanın sağlanamaması üzerine soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, Sena Koçak 'müşteki', Emre E., eşi Gülüzar E. ile Buse K. 'şüpheli' olarak yer aldı. Şüpheli Emre E.'nin müşteki Sena Koçak'a hakaret ve tehdit ettiğinin belirtildiği iddianamede, müştekinin aracına zarar verdiği ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin müştekiyi fikir ve eylem birliği içerisinde tehdit ile hakaret ettiği ve yaraladığı anlatıldı.

1 YIL 5 AYDAN 8 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Emre E.'nin 'basit yaralama', 'hakaret', tehdit' ve 'mala zarar verme suçlarından 1 yıl 5 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Emre E.'nin eşi olan şüpheli Gülüzar E. ile şüpheli Buse K.'nın 'tehdit', 'hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenen iddianame, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin, müştekiden kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.