Alibeyköy'de trafik magandası kadın sürücüye saldırdı

Alibeyköy'de korkunç anlar! Trafik magandası kadın doktoru tokatladı camlarını parçaladı.

Dün akşam saatlerinde Alibeyköy'de trafikte kızdığı kadın diş doktoruna hakaretler yağdırıp tokatlayan bununla da yetinmeyip arabasının üzerinde zıplayarak camlarını parçalayan şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan görüntüler sosyal meydayayı da ayağa kaldırdı. Olayı kınayan ve şüphelinin gözaltına alındığını duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da "Hep birlikte takipçisi olacağız." dedi.

Olay, dün akşam saat 20.20 sıralarında Eyüpsultan-Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. Emre E. isimli bir kişi yol verme konusu yüzünden trafikte sinirlendiği doktor olduğu iddia edilen Sena K.'ye küfrederek, saldırdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Sena K.'nın şikayeti üzerine şüpheli Emre E. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Vali Yerlikaya: takipçisi olacağız

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olaya tepki gösterdi. Konunun takipçisi olacağını belirten Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız." dedi.