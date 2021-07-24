Alibeyköy Barajı'nda toplu balık ölümleri

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'ndaki ölü balıklar endişeye neden oldu.

Sultangazi'de bulunan ve İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balık kıyıya vurdu.

Neden öldükleri bilinmeyen balıkları sabah saatlerinde koyunlarını otlatan bir kişi fark etti.

Hayvanları otlatırken ölü balıklarla karşılaşan Cemal Akdil, "İlk olarak kıyıda gördüm. Daha sonra her yerde olduğunu fark ettim. İki günde bir buraya geliyorum. Bu manzarayla ilk defa bugün karşılaştım" dedi.