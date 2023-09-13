Ali Sabancı taburcu oldu!
Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte deniz kazası geçirerek ağır yaralanan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Ali Sabancı ağır yaralanarak yoğun bakıma alındığı kazadan 19 gün sonra taburcu edildi.
Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte Yunanistan'da geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu edildi.
Aynı hastanedeki eşi Vuslat Doğan Sabancı da geçen hafta taburcu edilerek, evinde tedavi görmeye başlamıştı.
25 Ağustos'ta yoğun bakıma alınan Ali Sabancı, bir dizi operasyonun ardından, 19 gün sonra taburcu edildi.
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