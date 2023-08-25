Ali Sabancı, İstanbul’a getirildi!
Denizde geçirdiği kazada yaralanan Ali Sabancı İstanbul'da tedavi altına alındı. Sabancı'nın kazada yaralanan eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın da ambulans uçakla Bodrum'dan İstanbul'a getirileceği öğrenildi.
Denizde kaza geçiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Bodrum'dan İstanbul'a getirilerek tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'da eşi Vuslat Doğan Sabancı ile denizde kaza geçiren Ali Sabancı, deniz yoluyla Bodrum'a getirildi.
Buradan Sağlık Bakanlığının ambulans uçağı ile alınarak İstanbul'daki Amerikan Hastanesine sevk edilen Sabancı, tedavi altına alındı.
Vuslat Doğan Sabancı'nın da Bakanlığın ambulans uçağıyla Bodrum'dan İstanbul'a getirileceği öğrenildi.
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