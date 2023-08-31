Ali Sabancı, 5 günün sonunda uyandırıldı!

Ailesiyle birlikte Yunanistan açıklarında zodyak bot ile kaza geçiren Ali Sabancı'nın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Geçirdiği ciddi operasyonların ardından uyutulan Ali Sabancı, kazadan 5 gün sonra uyandırıldı.

Kazanın ardından entübe edilen Sabancı, Patronlar Dünyası'nın haberine göre, bugün uyandırıldı ve bilinci yerine geldi.

Aort damarına stent takılan Ali Sabancı'nın yeniden ameliyata alındığı öğrenildi.