Ali Sabancı, 5 günün sonunda uyandırıldı!
Yunanistan açıklarında ailesiyle birlikte zodyak botla geçiren Ali Sabancı'nın bilinci kazadan 5 gün sonra yerine geldi.
Ailesiyle birlikte Yunanistan açıklarında zodyak bot ile kaza geçiren Ali Sabancı'nın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Geçirdiği ciddi operasyonların ardından uyutulan Ali Sabancı, kazadan 5 gün sonra uyandırıldı.
Kazanın ardından entübe edilen Sabancı, Patronlar Dünyası'nın haberine göre, bugün uyandırıldı ve bilinci yerine geldi.
Aort damarına stent takılan Ali Sabancı'nın yeniden ameliyata alındığı öğrenildi.
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