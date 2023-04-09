Ali İhsan Yavuz, "yüzde 65 oranında değişim uyguladık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Milletvekili adayı listemizi tamamladık. 81 ilde 600 milletvekili adayını YSK'ya ilettik. Mevcut milletvekillerinden 42'si 3 döneme takıldığı için 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem milletvekilliği yaptığı için, 10 arkadaşımız da yine aralıklı da olsa 3 dönem milletvekilliği yaptığı için listede yer almadı. Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık.

HÜDA PAR ve DSP ayrıca bir liste vermiyorlar. Her iki genel başkan da İstanbul'dan adayımız olmuştur. Genel başkanlarımız dışında bazı arkadaşlarımız da listelerde yer almıştır. HÜDA PAR'dan 4, DSP'den de 3 arkadaşımız listede yer almıştır." dedi.

Öte yandan AK Parti kaynaklarının ilettiği bilgilere göre adaylarla ilgili bazı ayrıntılar şöyle;

Engelli aday sayısı 5

En genç aday Nisa Alptekin 18 yaşında İzmir 1.Bölgeden

En yaşlı aday Şamil Ayrım 73 yaşında İstanbul 3.Bölge

Erkek aday sayısı 487

Kadın aday sayısı 113

18 – 20 Yaş aday sayısı 2

20 – 30 Yaş aday sayısı 23

30 – 40 Yaş aday sayısı 93

40 – 50 Yaş aday sayısı 210 kişi

50 – 60 Yaş aday sayısı 214

60 – 65 Yaş aday sayısı 38

65 Yaş üstü aday sayısı 20