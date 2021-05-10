Ali Babacan'dan Abdullah Gül itirafı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'ye yakın televizyon kanalı Halk TV'ye konuk oldu. Burada yaptığı açıklamalarda 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bahseden Babacan, Abdullah Gül'ün aday olması için muhalefet partileriyle görüştüğünü itiraf etti. O dönem AK Parti üyesi olan Babacan'ın sözleri büyük tepki çekti.

CHP'ye yakın televizyon kanalı Halk TV'ye konuk olan DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, AK Parti üyesiyken partisine nasıl ihanet ettiğini anlattı.

2018 seçimlerinde hâlâ AK Parti üyesi olan Babacan, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için desteklediğini, hatta bunun gerçekleşmesi için çaba sarfettiğini itiraf etti.

"AK PARTİ'DEN 2019'DA AYRILDI..."

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Babacan'a tepki gösteren Özalan, "Ali Babacan, az önce 2018'de Abdullah Gül'ü ortak aday göstermek için CHP ile anlaştıklarını ama son anda başka bir partiyle pürüz çıktığını söyledi. Ali Babacan, Ak Parti'den 2019'da ayrıldı. Yani AK Parti üyesiyken CHP ile ittifak yaptı. Farkında olmadan karakterini özetledi." dedi.

Ali Babacan, az önce 2018'de Abdullah Gül'ü ortak aday göstermek için CHP ile anlaştıklarını ama son anda başka bir partiyle pürüz çıktığını söyledi.



Ali Babacan, Ak Parti'den 2019'da ayrıldı. Yani Ak Parti üyesiyken CHP ile ittifak yaptı.



Farkında olmadan karakterini özetledi. — Alpay Özalan 🇹🇷 (@alpayozalan35) May 9, 2021

"KOYUN POSTU GİYMİŞ ÇAKAL"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas da "Ali Babacan 2018 yılında halen AK Parti’deyken Abdullah Gül’ün CHP ve diğer partilerin ortak adayı olması için yapılan girişimlerin içerisinde yer almış. Utanmadan bu hainliğini anlatıyor. Recep Tayyip Erdoğan yıllardır kimlerle, nelerle mücadele etmiş." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Arvas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Recep Tayyip Erdoğan en yakınındakilerin ihanetini görmüş bir lider.

Bunca yaşadıklarına rağmen mücadelesinde zerre azalma olmadı. Bugün bir kez daha iyi ki Recep Tayyip Erdoğan var ve iyi ki onun yürüdüğü yoldan yürüyoruz diyorum.

Üstelik o dönem AK Parti milletvekili olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi yönünde de imza atmış. Koyun postu giymiş çakal."