Ali Babacan ile ilgili kritik detay! 17-25 Aralık'tan hemen önce görüşmüş

AK Parti üyeliği devam ederken, üstelik Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verdiği sırada Abdullah Gül'ün çatı adaylığı için CHP ile anlaştıklarını itiraf eden Ali Babacan ile ilgili kritik detay gün yüzüne çıktı.

FETÖ İMAMLARIYLA BİR ARADA

Diriliş Postası'ndan Sabri İşbilen'in haberine göre, Ali Babacan, 2013'ün ayında ABD'nin yolunu tuttu. ABD de IMF ve Dünya Bankası'nın toplantılarına katılan Babacan'ın bir ziyaret noktası daha vardı. Babacan, FETÖ ile sıkı temas kurdu. DEVA Genel Başkanı Babacan 13 Ekim 2013'te FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban, örgütün diğer elebaşlarından Rumi Forum Başkanı Emre Çelik ve Mahmut Yeter gibi isimlerle bir araya gelip, görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca Babacan'ın yeni ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'da söz konusu FETÖ üyeleriyle 17-25 Aralık'tan 2 hafta önce bir araya gelmiş, ardından darbe girişiminin sözcülüğüne soyunmuştu.

ÖNCEDEN BİLİYOR MUYDU?

Bu ziyaretten sadece 2 ay sonra FETÖ emniyet ve yargıdaki yapılanmasını kullanarak seçilmiş meşru hükümete karşı 17-25 Aralık darbe girişimini başlattı. Babacan'ın FETÖ'nün tepe yöneticileri ne görüştüğü, 17-25 Aralık darbe girişimini bu toplantıda öğrenip, öğrenmediği cevaplanması beklenen sorular olarak ön plana çıktı.

FETÖ ES GEÇTİ

Nitekim FETÖ, kumpasın odağındaki Halkbank'tan sorumlu olan dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ı es geçti. Bununla birlikte örgüt 25 Aralık'a hazırlanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Aralık'ta Babacan için "Ali Babacan temiz adam" demişti. Daha da ötesi Babacan'ın bazı açıklamaları ABD'de Halkbank'a yönelik kumpas davasında delil olarak kullanıldı.

YÜCE DİVAN OYUNU

Ali Babacan'ın akıl hocası olan Abdullah Gül de cumhurbaşkanı olduğu dönemde FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin bir parçası olarak gündeme getirdiği Yüce Divan hamlesine destek vermişti. Abdullah Gül, FETÖ tarafından hedef alınan 4 bakan için "Ben olsam 4 bakanı Yüce Divan'a gönderirim" demişti. Plana göre 4 bakan Yüce Divana gönderilecek, Yüce Divan'daki FETÖ üyelerinin bir sonraki hedefi Erdoğan olacaktı.