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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, güzelliğiyle dikkat çekti

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel güzelliğiyle mest etti.

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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Havva Öztel, paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. 

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Zaman zaman kızı Aleyna Tilki ile ev hallerini de paylaşan Öztel, güzelliğiyle kızını sollamış görünüyor. 

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Öztel'i henüz tanımayanlar onun Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna inanamıyor.

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