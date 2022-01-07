Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, güzelliğiyle dikkat çekti
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel güzelliğiyle mest etti.
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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Havva Öztel, paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
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Zaman zaman kızı Aleyna Tilki ile ev hallerini de paylaşan Öztel, güzelliğiyle kızını sollamış görünüyor.
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Öztel'i henüz tanımayanlar onun Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna inanamıyor.
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