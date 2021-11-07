Alec Baldwin suçluyu açıkladı!
Ünlü aktör Alec Baldwin'in 'yanlışlıkla' filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları sürerken, Holywood korkunç bir iddia ile sarsıldı. Davanın seyrini değiştirebilecek iddia sonrası yüm gözler o isme çevrildi.
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki trajik kaza ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.
TÜM OKLAR ONU GÖSTERİYORDU...
Hutchins'in ölümüne neden olan merminin silaha nasıl girdiği gizemini korurken tüm oklar setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'i gösteriyor. 24 yaşındaki Gutierrez-Reed gündeme bomba gibi düşen açıklamalara imza attı.
KORKUNÇ SÖZLER
Avukatı aracılığı ile yazılı bir kamuoyu açıklaması yapan Reed kazanın olduğu gün söz konusu silahı kontrol ettiğini belirtti ve 'Asıl soru bu kurşunu oraya kim neden koydu olmalı' dedi.
Reed'in bu sözleri kısa sürede olay ile ilgili 'kaza mı sabotaj mı' sorusunun sorulmasına neden oldu. Bu durumun davanın seyrini değiştirebileceği de gelen bilgiler arasında.