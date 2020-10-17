Alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
Ermenistan ordusu, dün gece saat 01.00 sularında Gence şehrine Elbrus füzeleri ile saldırdı. Alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Cevathan Mahallesi'ne bağlı Hüsü Hacıyev Sokağı'ndaki evlere isabet eden füzeler nedeniyle 13 kişi hayatını kaybederken, 40'tan fazla kişi de yaralandı.
Ermenistan'ın Gence şehrini Elbrus füzeleri ile vurduğu anlar görüntülendi.
Saldırı anını kayıt altına alan bir kadının, "Allah'ım yardım et!" diye haykırdığı fark edildi.
Gence'nin vurulma anı ortaya çıktı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 17, 2020
🔹Ermenistan'ın, #Azerbaycan'ın Gence şehrine düzenlediği balistik füze saldırısı görüntülendi.
🔹Görüntülerde #Gence'nin vurulduğu an ve ortaya çıkan büyük patlama görülüyor.#PrayForGanja #ArmenianTerrorism #ArmeniaKillsCivilians pic.twitter.com/nSvF48T01M
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