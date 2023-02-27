Alanyaspor'da ayrılık! Farioli istifa etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Son olarak dün oynanan hazırlık maçında Galatasaray'a 4-2 mağlup olan Akdeniz ekibinde teknik direktör Francesco Farioli istifa etti. Maç sonrası oyuncularıyla vedalaştığı öğrenilen İtalyan teknik adamın durumuyla ilgili olarak ise turuncu yeşilli kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı.

Alanyaspor'un başında 47 maça çıkan İtalyan çalıştırıcı, 1.55 puan ortalaması tutturdu. Alanyaspor, 33 yaşındaki teknik direktör yönetiminde ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 25 puan toplayarak, 11. sırada yer aldı.

Ersun Yanal sesleri

beIN SPORTS'un haberine göre, Alanyaspor'un teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal'ı istediği kaydedildi.