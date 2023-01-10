Alanyaspor Trobzonspor'u farklı mağlup etti

Lige şampiyonluk hedefiyle başlayan Trabzonspor Alanyla'da hezimete uğradı. Maçın başından sonuna Alanyasporun'un üstünlüğü ile biten maçın özeti şöyle:

14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lusamba'nın pasında topla ceza sahası içerisine giren Efecan Karaca, sol çaprazdan vurduğu şutla topu ağlara gönderdi: 1-0.

35. dakikada Trabzonspor'un kornerinde ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün sert şutunda, top kaleci Runarsson'da kaldı.

37. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu, topu Ahmed Hassan'a aktardı. Penaltı noktasında topla buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

45+7. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan geliştirdiği atakta Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisine çevirdiği pası Ahmed Hassan, filelerle buluşturdu: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

47. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ çaprazdan kaleyi yoklayan Zinedine Ferhat’ın şutunda, top az farkla auta gitti.

75. dakikada Alanyaspor dört farklı üstünlüğü yakaladı. Sağ çaprazdan Zinedine Ferhat'ın şutunda, top üst direk ve ardından kale çizgisi üzerinden geri döndü. Dönen topu takip eden Eduardo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

78. dakikada Alanyaspor farkı beşe çıkardı. Umut Güneş'in pasında ceza sahası arkasına sarkan Yusuf Özdemir'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 5-0.

90+6. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Eduardo'nun içeriye çevirdiği topu kontrol eden Umut Güneş'in şutunda, topu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

90 dakika sonunda CorendonAlanyaspor, karşılaşmayı 5-0 gibi net bir skorla kazandı.

Her gol yediğimizde kırıldık

Maç sonunda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısında, "Biz oyunda her gol yediğimizde kırıldık ve kırılmaya devam ettik. Oyundan koptuk. Bu çok sağlıklı durum değil. Buna benzer durumları yaşamaya başladık. Özellikle Trabzonspor buna tepki verecek. Tekrar oyuna girecek, oyunu çevirmek için sahada elinden geleni yapacak." dedi.

Hastalıklı bir durum gibi görünüyor

"26 haftadır geçici olmayan bir durum yaşıyoruz. Bir maç hayal ettiriyor tekrar toparlanma sürecini sonra 2 maç sonra gri durum ve kırılmalar oluyor. Teknik ekip olarak her türlü oyunu, oyuncu deneyerek değiştirerek, takımın tekrar ivme kazanması için her şeyi ekip olarak deniyoruz. Ama geçici olmayan bir durum. 26 haftadır Bu kadar inişli çıkışlı sağlıklı değil, iyileşir gibi oluyor ama toparlanması olmuyor. Hastalıklı bir durum gibi duruyor. İyileşir gibi oluyor. Trabzon camiasından özür dileriz." ifadelerinde bulundu.