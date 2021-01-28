AjansHaber.com.tr Gündem AKYA hedefleri bir bir vurdu

AKYA hedefleri bir bir vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'TCG Gür denizaltısından atışı başarıyla gerçekleşen AKYA'yı bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim etmeyi hedefliyoruz.' dedi.

Türkiye yerli ve milli savunma sanayinde başarılı projelere imza atmaya devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Milli Ağır Sınıf Torpidomuz AKYA’da bir kilometretaşını daha geride bıraktık. TCG Gür denizaltısından atışı başarıyla gerçekleşen AKYA’yı bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim etmeyi hedefliyoruz.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
1,5 yılda 10 binden fazla araç kiraladı
Başkan Erdoğan'dan 50 milyon doz aşı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan harekete geçin çağrısı
TikTok videosu büyük tepki çekmişti
Tecavüz edip, kola ve aspirinle düşük yaptırmış
AB yetkilisinden Türkiye açıklaması
Türk askerine yeni kamuflaj