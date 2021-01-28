AKYA hedefleri bir bir vurdu

Türkiye yerli ve milli savunma sanayinde başarılı projelere imza atmaya devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Milli Ağır Sınıf Torpidomuz AKYA’da bir kilometretaşını daha geride bıraktık. TCG Gür denizaltısından atışı başarıyla gerçekleşen AKYA’yı bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim etmeyi hedefliyoruz.