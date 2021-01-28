AKYA hedefleri bir bir vurdu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'TCG Gür denizaltısından atışı başarıyla gerçekleşen AKYA'yı bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim etmeyi hedefliyoruz.' dedi.
Türkiye yerli ve milli savunma sanayinde başarılı projelere imza atmaya devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Milli Ağır Sınıf Torpidomuz AKYA’da bir kilometretaşını daha geride bıraktık. TCG Gür denizaltısından atışı başarıyla gerçekleşen AKYA’yı bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim etmeyi hedefliyoruz.
Milli Ağır Sınıf Torpidomuz AKYA hedefleri bir bir vurdu— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 28, 2021
🔹Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, "TCG Gür denizaltısından atışı başarıyla gerçekleşen AKYA'yı bu yıl içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.
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