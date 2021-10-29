Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi gözaltına alındı

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına aldı. Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu, partililerle bir araya gelmişti. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Akşener, Güres Caddesi'nde esnafı ziyaret etmişti.

Akşener, 22 aydır gezdiğini ve gittiği yerlerde esnafın sorunlarını dinlediğini belirterek, ziyaretlerinde iktidarı yermediğini, partisini de övmediğini, sadece esnafı dinleyip, sorunlarını gündeme getirdiklerini söylemişti. Bir esnafın hediye ettiği yöreye özgü fuları boynuna takan Akşener, caddede karşılaştığı bir öğrencinin kedisini kucağına alarak sevmişti.

Daha sonra Kurtalan ilçesine geçen Akşener, beraberindeki partililerle esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinlemişti.

Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Akşener, şunları kaydetmişti:

"İnsanların Kürt, Türk, Alevi, Sünni olması etnik aidiyetleridir. Dini aidiyetlerine, mezhepsel aidiyetlerine herkes saygı duymak zorundadır. Sen, 'Burası Kürdistan' diye tariflersen... Ben başından beri bir şey söylüyorum. Biz bu ülkenin sınırları içerisinde bir bütün müyüz, değil miyiz? Sorunun cevabı bir. O cevabı da verecek olan hem sensin hem benim. Ben Türk'üm, sen Kürt'sün. Dolayısıyla bir Kürt'le bir Türk'ün vereceği bir cevaptır. Diyeceğim ki 'Cemil, bu coğrafyada, bu Anadolu coğrafyasının bir bütün olarak, ta Edirne'den Kars'a denir ya, oraya kadar olan sistemin içinde pek çok etnik aidiyet var, pek çok dini, yani Müslümanlığın içinde farklı farklı inançlar var, mezhepler var. Bunlarla ilgili biz bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna 'evet' diyorsan... Seni inkar eden yok. Onu böyle kabul etmem mümkün değil. Bu ayrışmadır. Bunu kabul etmem mümkün değil."