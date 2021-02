Akşener'in yardımcısı şehitlere sessiz kalıp 14 Şubat'ı kutladı

Kuzey Irak’ta yer alan Gara bölgesinde 10 Şubat tarihinde terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyonlarda 48 terörist öldürüldü.

Duruma ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonun tamamlandığını ve terör örgütünün mağarada rehin tuttuğu 13 sivili katlettiğini aktardı.

Söz konusu gelişme sonrası birçok siyasetçi sosyal medya hesabından taziye ve lanetleme mesajı yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem’den ilan-ı aşk

İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından 13 sivilin katledildiği saldırıya ilişkin bir paylaşım yapmadan 14 Şubat Sevgililer Günü’ne ilişkin mesaj paylaştı.

Aşk❤

Sevdiğini senden çok kimsenin sevemeyecegine, sevdiğinden çok kimsenin de seni sevip, koruyamayacağına olan inançla yaşamaktır

Aşk, aldığın her nefesi, her gülüşü, her bir damla yaşı, sevdiğinle paylaşmaktır

Aşk, hayattaki oyun arkadaşını 17'lik yarini bulmaktır❤🧿🌼❤🙏