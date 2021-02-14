Akşener'in yardımcısı şehitlere sessiz kalıp 14 Şubat'ı kutladı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Gara'da terör örgütü PKK'nın 13 sivili katletmesine sessiz kalıp, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.
Kuzey Irak’ta yer alan Gara bölgesinde 10 Şubat tarihinde terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyonlarda 48 terörist öldürüldü.
Duruma ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonun tamamlandığını ve terör örgütünün mağarada rehin tuttuğu 13 sivili katlettiğini aktardı.
Söz konusu gelişme sonrası birçok siyasetçi sosyal medya hesabından taziye ve lanetleme mesajı yayımladı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem’den ilan-ı aşk
İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından 13 sivilin katledildiği saldırıya ilişkin bir paylaşım yapmadan 14 Şubat Sevgililer Günü’ne ilişkin mesaj paylaştı.
Aşk❤— Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) February 14, 2021
Sevdiğini senden çok kimsenin sevemeyecegine, sevdiğinden çok kimsenin de seni sevip, koruyamayacağına olan inançla yaşamaktır
Aşk, aldığın her nefesi, her gülüşü, her bir damla yaşı, sevdiğinle paylaşmaktır
Aşk, hayattaki oyun arkadaşını 17'lik yarini bulmaktır❤🧿🌼❤🙏
Tepkilerin ardından tweet attı
Bahadır Erdem, gelen tepkiler üzerine şehitlerimiz için bir mesaj yayımladı.
“Demirtaş serbest bırakılsın” demişti
Geçtiğimiz aylarda Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen hakkında methiyeler düzdüğü paylaşımları ortaya çıkan Erdem, terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş için de "Serbest bırakılsın" çağrısında bulunmuştu.
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