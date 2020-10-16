Akşener'in o listeden haberi vardı

İsmi olanlar "Listeyi Koray Aydın hazırladı" deyip Genel Başkan Meral Akşener'e şikayete giderken bomba iddia geldi. Sözcü yazarı Rahmi Turan, "O listenin Akşener'in bilgisi dahilinde hazırlandığını duydum" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, İyi Parti kurultayındaki liste krizini hatırlatarak, “Kamuoyuna yansıyan kirli ayak oyunları İyi Parti’yi milletin umudu olmaktan çıkarır!” görüşünü savundu. Turan,İyi Parti'de Koray Aydın'ın liste oyununun Akşener'in bilgisi dahilinde oynandığını" iddia etti.

Turan, "İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, İyi Parti'nin İkinci Olağan Kurultayı'nda, Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın oyununa geldi. Daha doğrusu gadrine uğradı! Koray Aydın, etik dışı bir davranışla delegelere Genel İdare Kurulu üyeliği seçiminde 'Oy verilmeyecekler' listesi dağıttı… 10 kişilik listede Aytun Çıray da vardı ve 'Teşkilat Başkanı istemiyor' diye seçilemedi! Aslında bu Aytun Çıray'dan çok, İyi Parti'nin kaybı oldu." düşüncesini dile getirdi.

İnşaallah doğru değildir...

Rahmi Turan, "Kötü bir partizanlıktı bu… Koray Aydın, gerçekte kendi partisine kurşun sıkmış oldu! Bu oyunun Genel Başkan Meral Akşener'in bilgisi dahilinde oynandığını duydum, inşallah doğru değildir!" ifadesini kullandı.