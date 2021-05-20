Akşener'e Rize'de PKK tepkisi: "PKK'yla iş birliği yapıyorsunuz, ne işiniz var burada"

Rize'nin İkizdere ilçesinde taş ocağı bahane edilerek düzenlenen eylemlere İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den destek geldi.

Ancak Meral Akşener, İkizdere'de düşündüğü gibi karşılanmadı.

Rizeliler, Meral Akşener'e kameraların önünde tepkisini gösterdi.

"PKK'YLA İŞ BİRLİĞİ YAPIYORSUNUZ, NE İŞİNİZ VAR BURADA"

Meral Akşener'in yanına gelen Rizeli bir kadın, "Neden geldiniz, PKK'yla iş birliği yapıyorsunuz, ne işiniz var burada?" dedi.

Bu sözler üzerine Meral Akşener önce "Ha ha ha" dedi.

Rizeli kadının "Açıklama yapar mısınız?" demesi üzerine Meral Akşener, "Nasıl bir iftira, sizi Allah'a havale ediyorum. Meral Akşener'e diyorsunuz be, ayıp ayıp. Hadi be oradan." diye bağırdı.