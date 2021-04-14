Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık iddiasına yarım ağız yorum

Her fırsatta erken seçim diye ortalığı ayağa kaldıran Millet İttifakı, birçok konuda mutabık kalamadığı ve çatlak yaşadığı gibi bir ortak aday çıkarmaktan bile aciz durumda. İP Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine sorulan soruya yarım ağızla "Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, dün yaptığı konuşmada "Kılıçdaroğlu'nun elinden tutan yok, önüne çıkan yok. Aday olmasına bildiğimiz kadarıyla mani bir hal yok. Kendisine bu kadar güveniyorsa buyursun aday olsun" demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin "Olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık iddiasına yarım ağızla "Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok"



🔹Her fırsatta erken seçim diye ortalığı ayağa kaldıran Millet İttifakı, ortak aday çıkarmaktan bile aciz durumda. pic.twitter.com/FGXEqqgqwv — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 14, 2021

YARIM AĞIZ CEVAP

Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağına yönelik sorusuna "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok." cevabını verdi.

BAHÇELİ RESTİ ÇEKMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, kendisine çok güveniyorsa, buyursun aday olsun, korkakça değil mertçe milletimizin huzuruna çıksın 'Ben de varım' desin. MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir. Kılıçdaroğlu'nun elinden tutan yok, önüne geçen yok, aday olmasına bildiğimiz kadarıyla mani bir hal yok. Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine, kararını belirlesin, cesaretle arkasında dursun." dedi.