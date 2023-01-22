Akşener'den İsveç'teki skandala tepki: Bunu yapan ahlaksız ve şerefsizdir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Şanlıurfa il kongresinde konuştu. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"14 Mayıs'ta 1946'yı hatırlıyoruz. 5 maaş, 10 maaş kifayetsiz danışmanlarla çalışır, bizi bilmeyen, bizi düşünmeyen muhteremler övüne övüne 73 yıl sonra kendiniz yaşatıyorsunuz. Mayıslar bizimdir.

Bu seçimin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. İYİ Parti'nin mensuplarının Türkiye'nin yarınının daha güzel olduğunun düşünülmesinde ne kadar önemli bir yeri ve yeriniz olduğunu anlatmak istiyorum. Eğer bugün 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacaktır diyebiliyorsak, bir şey değişti her şey değişti, sebebi sizsiniz.

Urfa'yı çalışarak geldik. Dertlerini öğrenmiştik ama tekrar dinleyelim dedik. Birinci öncelik olarak darmaduman edilmiş Urfa ekonomisi olduğunu gördük.

İSVEÇ'TEKİ PROVOKATİF EYLEM

Dün İsveç'te büyükelçiliğimizin önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalıştı bir grup vandal, şerefsiz, ahlaksız. Bununla ilgili her türlü tedbiri bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kabinesi yapmak zorundadır. Bugüne kadar hangi dinden olursa olsun, hangi inancın olursa olsun, herhangi bir kutsal kitabı insan hakları çerçevesi içerisinde yakmaya kalkışmak ve bizim kitabımızı orada yakmaya kalkışmak ve İsveç hükümetinin buna fikir hürriyeti çerçevesi içinde izin vermesini en şiddetli bir biçimde kınıyorum. Bunu yapmaya kalkanları da ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum.

İktidar partisine düşen bu eylemin sonuçlarını İsveç hükümetinin ödemesini sağlamaktır.

Önemli seçimlere gittiğimizde başka başka önemli şeyler oluyor onlara da hepimizin dikkatli olması lazım."