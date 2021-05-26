Akşener'den esnaf yumruklayan dava arkadaşlarına 'Rize' teşekkürü

Heyetindeki kişilerin vatandaşa attığı yumruğu ve ettiği küfürleri görmezden gelen Akşener, 'provokasyon' olarak nitelediği tepkilere 'prim vermeyen' dava arkadaşlarına da teşekkür etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Rize'de kendisine yönelik protesto gösterilerine değindi.

Partisinin HDP ile yakın teması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Netanyahu' benzetmesi nedeniyle tepki çeken Akşener, bu gösterileri AK Parti'lilerin organize ettiğini öne sürdü.

"BEN RİZE'NİN GELİNİYİM..."

Kendisine yönelik eleştirilere heyeti tarafından küfür ve yumruklarla karşılık verilen Akşener, "Ben Rize'nin geliniyim. Bana Rizeliden zarar gelmez" dedi.

Akşener, dava arkadaşlarının bu 'provokasyona' prim vermediğini iddia etti ve teşekkürlerini iletti.

Akşener, konuşmasının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta, Rize’nin İkizdere ve Çayeli ilçelerini ziyaret ettik.

Önce, İkizdereli vatandaşlarımızın doymak bilmez müteahhitlerin yağmasına karşı gösterdikleri şerefli duruşa destek olduk, bizim için kutsal olan cennet doğamıza sahip çıktık. Sonrasında ise, İkizdere ve Çayeli esnafının dertlerini dinledik. Bize büyük misafirperverlik gösteren İkizdereli, Çayelili kardeşlerime bir kez de bu kürsüden teşekkür ediyorum.

"DAVA ARKADAŞLARIM PRİM VERMEDİLER, TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Milletimizin en önemli hasletlerinden olan ev sahipliğini Karadeniz’in mertliğine yakışır şekilde yaptılar.Allah onlardan razı olsun.

Biz ziyaretlerimizi yaparken, İkizdere ve Çayeli’nde AK Parti teşkilatlarının sağdan soldan topladıkları küçük gruplar üzerinden bazı provokasyon girişimleri oldu. Ama ne Rizeli kardeşlerim, ne de dava arkadaşlarım bu girişime prim vermediler. Onlara da, bir kez daha teşekkür ediyorum."