Akşener Koray Aydın'ın annesinin cenaze törenine katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'ın hayatını kaybeden annesi Sebahat Aydın için Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Aydın'ın annesi Sebahat Aydın Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

İYİ Parti lideri Akşener daha sonra, deprem felaketinde yaşamını yitiren yakınlarını son yolculuğuna uğurlayan bir aileye de başsağlığı diledi.