Akşener’den adaylık mesajı!

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, dün katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Canlı yayınlanan programda Akşener, CHP lideri KIlıçdaroğlu'nun Akşener'e, "İç işlerimize karışmasın" mesajına cevap verdi. Akşener, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Saraçhane konusu

Saraçhane’deki konuşması sırasında yaptığı 84 milyon vurgusunun "adaylık" olarak değerlendirildiği belirtilen Akşener, "16 milyon İstanbullu'nun iradesine, hepsi oy vermemiş olabilir ama 16 milyonun bugün seçilmiş belediye başkanına ve milli iradeye uzatılan bir el var. Ama bu milli iradeye el uzatma, milli iradeye çökme hadisesinin karşılığı olarak '85 ya da 84 milyon Türkiye’de yaşayan herkes senin yanında' dedim. Sadece İstanbul’a özel bir çökme değil bu. Bu, Türkiye’nin milli iradesine çökme. Ben böyle olduğuna inanıyorum. Bu perspektiften bakılması gerektiğine inanıyorum. Sadece İstanbul'un meselesi, sadece Ekrem İmamoğlu’nun meselesi şeklinde bakarsak yanılırız" ifadesini kullandı.

Bizi incitse de, kenara koyduk

Akşener şöyle devam etti:

“İkili bir sistem o. Normalde sayın Kılıçdaroğlu’nun söylediği söz oraya gitmekle alakalı değil. Oraya giden söz genellikle kurmaylardan geldi. Bu beni ve arkadaşlarımı incitse bile kenara koyduk.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun gazetecilerle yaptığı toplantıda sorulan soru aslında sayın Kılıçdaorğlu’na söylediğim ve kamuoyu ile paylaştığım bir söz. Sayın Kılıçdaroğlu da iç işlerine karışmakla ilgili bir söz söyledi. Burada iç işlerine karışmak yok. 6’lı masa toplandı ve Cumhurbaşkanı adaylığı liderlere bırakıldı. Sayın Kılıçdaroğlu’na şunu görevden alın şuraya koyun dersem bu iç işlerine karışmak olur. Aday tespiti konusunda herkes hür ve bağımsız.”

Adayı 6’lı masa belirler

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda konuşan Akşener, "İstemek herkesin hakkıdır. O gelmeden konuşamayız. Bilmiyorum. Partimizle konuştuğumuz için ona göre bakış açısı olacak." dedi.

Asgari ücret

Asgari ücret konusuna değinen Akşener, "Sayın Erdoğan asgari ücreti 8500 lira olarak açıkladı. Biz bütün hesaplamaları yapıp 9600 lira açıklamıştık. Açlık sınırı 7786 liraydı. Böyle bakınca 8500 lira tamam ama Ocak ayı sonunda (açlık sınırı) 8707 lira olacak. Dolayısıyla tekrar açlık sınırının altına düşecek. Enflasyonla mücadele edilmesi lazım. Bu süreç içerisinde de düzenleme güncelleme yapılması gerekiyor" dedi.