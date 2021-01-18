Akşener, yeni ittifak mı kuruyor?

CHP ile HDP'nin yakın ilişkilerinin İYİ Parti tabanında ciddi rahatsızlık yaratması sonucu harekete geçen Akşener'in yeni ittifak planları yaptığı belirtildi. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Akşener'in kuracağı yeni ittifakta DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi olacak.

PARTİ TABANI RAHATSIZ

Akşener'i yeni ittifak arayışına iten sebebin ise; CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu Millet İttifakı'na HDP'nin verdiği gizli desteğinin artık iyice belirgin olması ve parti tabanının bu durumda rahatsızlık duyması olduğu söyleniyor. HDP'nin, İYİ Parti'ye sürekli 'bizim sayemizde Meclis'e girdiniz' şeklinde yaptığı göndermeler, Meral Akşener cephesinde de büyük tepki çekti. Öte yandan hem İYİ Parti hem de Saadet Partisi'nin tabanında da HDP ile yapılan ittifaka karşı sesler iyice yükselmeye başladı.

SÖZ HAKKI İYİ PARTİ'DE OLACAK

Şayet siyaset kulislerinde konuşulan iddialara göre Akşener'in planladığı yeni ittifaka CHP'nin de sonradan dahil edilebileceği tahmin ediliyor. Ancak ittifakta söz geçerliliğinin İYİ Parti'de olması bekleniyor.

"KOLTUKLARINIZDA HDP'NİN OYLARIYLA OTURUYORSUNUZ"

Hatırlanacağı üzere; HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta, HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" demişti.