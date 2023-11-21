Akşener, yeğeni Dikbayır'ın üstünü çizdi!

Ünsal ERGEL/ANKARA

İYİ Parti’de başlayan deprem hızla yayılıyor. Kuruculardan başlayan istifaların arkası kesilmiyor. Parti içinde halen konuşulan eski Genel İdare Kurulu üyesi Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın “132 milyon TL nerede” sözleri ciddi tartışmalar yaşanmasına neden olurken, halen kulislerde bazı milletvekili adaylarının belirlenmesi için yüklü miktarda paralar alındığı konuşuluyor.

Kulisler kaynıyor

İYİ Partinin kulislerinde seçim öncesi önemli isimlerin birçok iş adamını arayarak milletvekili adaylığı için para istediği konuşuluyor. Seçilen 44 milletvekilinden 25’inin iş insanı olmasının tesadüf olmadığını belirten parti yetkilileri, milletvekili aday listesini hazırlayan ismin seçimden hemen sonra Antalya’da lüks bir oteli satın almasının da tesadüf olmadığını söylüyor.

Yeğenini de çizdi

Bu arada İYİ Parti’deki akçeli iddiaların ayyuka çıkması nedeniyle, genel başkanın aileinin hesaplarını incelettiği iddia edilen Ümit Dikbayır’ın durumu ise ayrı bir gerginlik yaratıyor. Bu iddiaları kabul etmeyen Akşener’in yeğeni Dikbayır, kendisine yönelik inceleme talebini de parti yönetimine dilekçeyle istemişti.

Bu incelemeler devam ederken, Dikbayır kesin ihraç talebiyle bizzat Akşener’in imzasıyla Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Herkes bunu Akşener’e yönelik hesap incelemesi için sandı. Ancak parti yetkililerinden alınan bilgiye göre Dikbayır, “Bir parti çalışanını taciz iddiasıyla” YDK’ya sevk edildiği anlaşıldı.

Kendisiyle ilgili tüm iddiaları red eden Dikbayır, “Bir tek iddia bile ispatlansın milletvekilliğinden istifa ederim. Zaten iddiaların araştırılması için de kendim Cumhuriyet Başsavcılığı’na da başvuru yapacağım” dediği öğrenildi.

Parti içindeki baskılardan bunalan Akşener’in akrabası Dikbayır’ın bu hafta sonu da İYİ Parti’den istifa edeceğini dostlarına söylediği öğrenildi.