Akşener: “Ufukta sandık göründü”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Her kasım ayında vatan ve millet davasına adanmış bir ömrü selamlarız. 57 yıllık kısacık ömrüne yüzlerce yılı sığdıran koskoca bir yüreği selamlarız. İyiler erken gidermiş. Kendimizi kötü hissedişimiz belki de bundandır. Keşke on yıl daha, yirmi yıl daha diye başlayan cümleler kurmayanımız yoktur.

Biz her 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe atamızı şükranla, özlemle ama dimdik durarak anarız.

Rabbim onu rahmetiyle kucaklasın, Peygamber Efendimize komşu eylesin.

Devletin başında o günlerde de çapsızlar vardı. Üstelik bugünkü imkanlar yoktu. Bütün milleti tek vücut kılmak için parolanın vatan olması yetti. Bugün bambaşka imkanlar var.

Mesele cumhuriyete çapsızların musallat olması değil. Mesele ülkemizi o çapsızlardan koruyabilmek. Bugün tek bir evladımız okula aç gidiyorsa, tek bir anne bu yüzden gözyaşı döküyorsa ve iktidar sahipleri saraylarında şatafat içinde yaşamaya, borazanları ekranlarda yalanlar söylemeye, işe yaramaz danışmanları beş maaş, on maaş, on beş maaş alıp keyif sürmeye, beşli çeteleri de haramla semirmeye devam ediyorsa işte orada durup düşünmemiz gerekiyor.

Bize İYİ Partimizi kurduran, tutmadık el, çalınmadık kapı bırakmayan, bize yorulmayı yasaklayan kararlılığımız da işte bundandır. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ne ve fedakar milletimize minnetle bezeli bir borcumuz var.

2023 SEÇİMLERİ

Sandık ufukta göründü. Siz muhalefet saflarında otururken biz önce bu ucube sistemden kurtulacağız sonra yol açtığı zararları telafi edeceğiz.

Hangi ülkede ekmek fiyatları son bir yılda yüzde 95 arttı? Hangi ülkede sütün fiyatı yüzde 132 yükseldi? Hangi ülkede un yüzde 118 zamla karşılaştı? Ama asgari ücrete de zam yaptık diyecekler. Evet, artık anlamını kaybederek ülkemizdeki çalışanların yüzde 60'ının aldığı ve ortalama ücrete dönen asgari ücrete zam yaptılar. Bugün açlık sınırı asgari ücretin yüzde 35 üzerinde kalıyor.

Bu kış, evi ısıtmak için dertlendiğimiz son kara kış olacak. Bu kış, mutfaktaki yangınla yaşadığımız son kara kışımız olacak. Önümüzdeki yaza İYİ Parti'nin güneşi damga vuracak. İYİ Parti'nin vizyonuyla aklın ve bilimin ışığı yayılacak.

Sayın Erdoğan ne demokrasiye ne sivilleşmeye ne de terörle mücadeleye inandı. Çünkü onun ve çevresindekilerin bu tür fikirlerle, ideallerle hiç işi yoktur. Yeter ki kendi işleri görülsün. Bu yüzden biz 2023 seçimlerinde sanıldığının aksine sadece Sayın Erdoğan'ı yenmeyeceğiz, biz aslında bu ilkesizliği yeneceğiz.

İYİ Parti olarak tavrımız da duruşumuz da en başından beri nettir. Kim ne derse desin, net olmaya da devam edecek. Biz, demokrasiden yanayız. Biz, millet iradesinin sandığa yansımasından yanayız.

Bizi, bu memleketin eşit ve şerefli vatandaşları olan Kürtleri temsil için yegane kişinin Abdullah Öcalan olduğunu söyleyenlerle de Apo'nun emriyle mıntıka temizliği yapanlarla sakın karıştırmayın. Bizim için demokrasi ya sivil aktörlerin birbiriyle yarıştığı sistem halini alır ya da bugün olduğu gibi Sayın Erdoğan ile Apo'nun dizayn ettiği çirkin pazarlık masasına döner. Bu tezgaha ses çıkartan herkesi faşist damgasıyla yaftalayanlara da seslenmek istiyorum: Biz, bu ülkenin gerçek demokratlarıyız, vatanseverleriyiz, milliyetçileriyiz. Kürtlere de Türklere de birer maraba gözüyle bakarak, onların oyunu cebine atıp pazarlık edenlerin sözleri zerre umurumuzda değildir. Biz, er ya da geç bu ucube sistemi deşifre edeceğiz.

11 Kasım'da Ekrem İmamoğlu başkanımızın davası var. 31 Mart seçiminin iptalini eleştirdiği için açılan şu malum dava. Açıkça ilan ediyorum: Unutanlardan olmayız. 31 Martçılardan olmayız. Bu adaletsiz düzeni hep birlikte alt edeceğiz. Biz, Türkiye'yi hakkıyla yönetmeye talibiz. Önümüzdeki seçim işte bunun seçimidir.

İYİ Parti sevginin, kardeşliğin, umudun adıdır. Bu yüzden; değerli şairimiz Metin Altıok’un, dizelerinde de söylediği gibi; “Yarın farklıdır bugünden, Adı değişir hiç olmazsa. Kara bir suyu geçiyoruz şimdilerde, Basarak yosunlu taşlara. Sen bugünden yarına, birazcık umut sakla.” Umudunuzu saklayın. Çünkü, çok az kaldı!”