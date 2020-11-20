Akşener, Karamollaoğlu'nun sözünü kesti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na 'Beraber anayasa yaptık meselesini birlikte reddedelim' çıkışı beklendiği gibi sonlanmadı.

Ortak basın toplantısının ardından Akşener'in 'Anayasa iddialarını birlikte reddedelim' sözüne Karamollaoğlu 'Biz genel ilkeleri belirledik' karşılığını verdi. Akşener Karamollaoğlu'nun sözlerini 'O ayrı... O ayrı... Neyse ne' ifadeleriyle keserek salondan çıkması yeni soru işaretlerini ortaya çıkardı.

Ümit Özdağ'dan (@umitozdag), CHP-İYİ Parti-SP ve HDP'nin yeni anayasa çalışması iddialarına ilişkin dikkat çeken paylaşım:



"Adına ister prensip, isterse de çerçeve deyin. Oluşturulan metin, Kaboğlu'nun da dediği gibi anayasa çalışmasıdır. Karamollaoğlu da bunu doğrulamıştır." pic.twitter.com/xM24OoeyVm — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 19, 2020

ÖZDAĞ: KARAMOLLAOĞLU ANAYASA İDDİALARINI DOĞRULADI

Partideki FETÖ yapılanması ve HDP ile anayasa taslağı yazma iddialarını gündeme getirdiği için partiden ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ bugün yaşanan ilginç diyalogla ilgili "Temel Karamollaoğlu: O dönemde arkadaşlarımız Millet İttifakı'nın prensiplerini belirlemek amacıyla bir araya geldi. Adına ister prensip, ister ilke, isterse de çerçeve deyin. Oluşturulan metin, Kaboğlu'nun da dediği gibi anayasa çalışmasıdır. Karamollaoğlu da bunu doğrulamıştır." ifadelerini kullandı.