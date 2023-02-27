Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi sona erdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün bir araya geldi.

Alınan bilgilere göre, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi gerçekleşen Akşener ve Kılıçdaroğlu görüşmesinin olumlu geçtiği ve rahatsızlıklara neden olan konuların büyük ölçüde çözüldüğü belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde FOX TV'de katıldığı programda eleştirilerde bulunmuştu. Eleştirilerin üstüne Kemal Kılıçdaroğlu hem milletvekilleri hem de Parti Meclisi üyeleri tarafından tam yetkilendirilmişti.